L'art a peu de carrer té una cita al Morell amb la vuitena edició del Primaverart

Una programació ben farcida

Zona food trucks

Places i carrers del municipi ja estan a punt per a acollir la 8a edició del, la mostra d’arts escèniques al. Un esdeveniment consolidat que arrencarài s’allargarà fins diumenge dia 16 d’abril, i que té com a protagonistes el circ, el, lai laal carrer.“Un any més, i ja és el vuitè, tornem a gaudir de l’oportunitat de veure una quinzena de propostes que, per format, no podem veure al Teatre Auditori”, exposa l’alcalde del Morell,, que celebra tornar a tenir “cinc espais a l’aire lliure que oferiran la possibilitat de gaudir de cultura a morellenques, morellencs i visitants d’arreu”.Alhora, remarca que “durant els anys de pandèmia hem fet mans i mànigues perquè aquesta mostra no es perdés, i és un goig poder-ne presentar una nova edició, a la qual destinem al voltant de 50.000 euros”.Pel que fa al cartell, “s’ha encarregat a la il·lustradora tarragonina, i integra totes les disciplines: música, circ, dansa... Vam modificar ben poc la seva proposta, que ens va agradar molt tant pel concepte com pel color i tot el que significa”, detalla una de les regidores de Cultura i Festes de l’Ajuntament del Morell,Els tècnics auxiliars de festes, cultura, joventut i audiovisuals del consistori han desgranat una mica més la programació i alguns dels canvis respecte als anys anteriors, com ara “l’aposta, sobretot, pel circ, combinades amb dansa i teatre de carrer, reforçant molt la proximitat i la interacció amb el públic”, destacaPer la seva banda,exposa que, en el cas de l’espectacle musical de diumenge al migdia, “els músics no actuaran dalt d’un escenari, sinó que ho faran a peu pla, amb el públic”.Finalment, l’última novetat es veurà a la, “on hem introduït una nova graderia modular que havíem tingut l’any de la Covid, i que hem vist que, tant per capacitat com per visibilitat del públic assistent, era convenient i millorava molt l’espai”.El tret de sortida serà amb la Fàbrica de Talents, que dijous 13 d’abril arribarà a la quarta edició. Un espai en què joves del Morell mostren les seves habilitats, i en què col·laboren l’i l’activitat de dansa de l’Divendres dia 14 d’abril, els argentinspresentaran l’espectacle de clown; hi haurà més clown amb; i, a càrrec deLa jornada de dissabte 15 d’abril estarà farcida de propostes. El tret de sortida el posarà l’humor gestual del’any 2019 a Alemanya; seguirà el teatre de Campi qui pugui amb; els vallencsbarrejaran música i clown amb Rocket Carnival Clownz; també hi haurà lloc per a la dansa de la, que portaran Topa al nostre municipi i, per rematar el dia, elI, durant tot el dia, la instal·lació, de. I per posar el punt final al festival, diumenge 16 d’abril serà el torn del circ dels argentins, amb la proposta; de la música dei el; del clown de la; de la combinació de dansa i música d’i l’espectacle We all live in a box, i del circ de lai el seuEl pati del Centre de dia acollirà, un cop més, la zona food trucks, un espai per recuperar forces o refrescar-se entre espectacle i espectacle. Una àrea que obrirà divendres, de sis de la tarda a una de la matinada, dissabte, de deu del matí a una de la matinada, i diumenge, de deu del matí a nou del vespre.