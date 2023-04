Un llibre repassa la història de la torre del rellotge del Port de Tarragona

L’presenta Un rellotge centenari (1922-2022). La torre rellotge del Port de Tarragona amb motiu del centenari del rellotge portuari, el pròxim dimecres 12 d’abril a les 7 del vespre amb autoria de. Es preveu, dins dels actes previstos per a la celebració centenària, realitzar unaa l’històric element patrimonial portuari el 15 d’abril i el 3 de juny.El rellotge portuari, situat a l’andana superior del dic de Llevant,a partir d’una reivindicació històrica dels treballadors portuaris que demanaven tenir un instrument de control de la jornada laboral; per tant,, d’aquí el seu emplaçament a la part superior delEn aquell moment, la torre del rellotge es podia veure, perfectament, des del capdamunt del, i també des dels dos molls que llavors formaven la infraestructura portuària: el moll de Costa i el Paral·lel al de Costa (actual Marina Tàrraco).El llibre, publicat per l’Autoritat Portuària de Tarragona, mostra els projectes que dos enginyers diferents van fer del monument:, els quals el van dissenyar seguint els cànons vigents en aquell moment, d’aquí el seu aspecte, però també amb tocs, especialment pel que fa a la forja que acull la campana.La seva construcció, així com la seva inauguració la nit de cap d’any de transició de l’any 1922 al 1923, les restauracions que se li han practicat, incidint en la darrera duta a terme entre 2019 i 2020, la protecció patrimonial que ostenta així com altres curiositats es podran veure en aquesta publicació que arriba acompanyada de diverses fotografies, plànols i dibuixos del rellotge portuari.L’obra és una de les novetats que enguany presenta el Port de Tarragona per lai que la ciutadania pot adquirir tant a l’estand de la Rambla Nova com a les llibreries de la ciutat. L’Arxiu del Port també ha programat, dins de les activitats per celebrar el centenari de la torre rellotge, un seguit d’activitats durant 2023. Aquest mes es farà la primera ruta guiada, el dissabte 15 d’abril a les 12 del migdia, a càrrec de l’arquitecte Ramon Aloguín, un dels autors del llibre. La segona ruta es farà el dissabte 3 de juny. Les rutes són gratuïtes però cal fer inscripció prèvia a: arxiu@porttarragona.cat.