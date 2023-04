La Generalitat imposa una sanció de 2,1 milions d'euros a IQOXE per l'explosió de fa tres anys

Elde la Generalitat ha proposat unaa l'empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno SA () per quatre infraccions "molt greus" de la normativa en matèria de seguretat industrial, arran de l'explosió del 14 de gener de 2020.Les sancions es divideixen en 1 milió per "fabricar un lot del producte MPEG 500, concretament la mida del lot, el catalitzador a emprar i la quantitat emprada, tot plegat sense respectar les instruccions del fabricant, sense avaluar els esmentats canvis i sense efectuar cap prova ni assaig previ per constatar si la reacció era segura". També, mig milió per "sonores del sistema de seguretat en la sala de control".D'altra banda, la Generalitat sanciona amb 100.000 euros més per "del seu lloc de treball als treballadors". I, finalment, mig milió d'euros "perquè en el moment de l'accident, així com instants anteriors,".El 14 de gener de 2020 es va produir l'explosió d'un reactor de la factoria, dedicada a la producció d'òxid d'etilè, glicols i derivats d'òxid d'etilè i òxid de propilè a la planta que IQOXE té a la Canonja. En l'accident van morir tres persones (dos treballadors de la planta de la Canonja i un veí de Torreforta) i quatre en van resultat ferides durant el procés de producció de la substància MPEG 500.