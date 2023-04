L'Ajuntament de Tarragona assegura que buscarà altres vies de finançament pel Banc d'Espanya

El conseller de Serveis Centrals de l'Ajuntament de Tarragona,, ha assegurat que no volen "endeutar" més l'ajuntament i que optaran per buscar altres vies de finançament pel, després que el projecte hagi quedat fora dels fons europeus. Ara els tècnics municipals poden presentar al·legacions.De moment, l'exalcalde i regidor del PSC,, ha carregat contra l'equip de govern per la pèrdua d'aquests diners, indicant que és un fet "gravíssim" i ha lamentat que "s'han perdut quatre anys miserablement". L'alcaldable de Junts per Catalunya a Tarragona,, ho ha comparat amb el contracte de la brossa: "no m'estranya que perdin els fons, demostren incompetència".El projecte per rehabilitar el Banc d'Espanya de Tarragona no ha estat seleccionat per rebre els ajuts europeus Next Generation i, per tant, no rebrà 3.200.000 euros. Aquesta ajuda es va demanar el juny del 2022 i havia de cobrir el 43% dels 7.400.000 euros amb què estava pressupostada l'obra. L'equipament està tancat des del 31 de desembre de 2003.