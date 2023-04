El festival de cinema FIC-CAT homenatjarà Ventura Pons amb el Premi Montserrat Carulla 2023

El director, guionista i productorrebrà elde la 15a edició del(FIC-CAT), a. El certamen retrà homenatge a Pons com a "referent en el cinema en llengua catalana" i per "haver-lo portat arreu del món". Ho fa, a més, en una edició que té per leitmotiv 'El cinema, als cinemes'.En aquest sentit la organització valora que Ventura Pons és "la persona idònia" per rebre aquest reconeixement, per la seva tasca per la "normalització de l'exhibició del cinema internacional en versió original subtitulat en català", a través dels Cinemes Texas de Barcelona. Ventura Pons és el director que ha participat més vegades a la secció oficial del festival.El reconeixement al director català tindrà lloc el dissabte 10 de juny durant la gala inaugural de la 15a edició del Festival.