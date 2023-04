Tarragona tindrà una nova llibreria a partir del 15 d'abril

Laobrirà les seves portes el proper dissabte, 15 d’abril, uns dies abans de, a Tarragona. La llibreria està situada al centre de la ciutat, ali actualment estan ultimant tots els detalls per poder afrontar l’obertura ja a ple rendiment.A les sevess'hi podrà trobar "una àmplia selecció de literatura per a totes les edats, incloses les novetats destacades". A més a més aprofitant l'esplèndid moment de la narrativa de gènere tindran "un extens catàleg de novel·la negra, històrica, ciència ficció i fantasia". Alhora pretenen fer "una aposta decidida per l’assaig amb una tria acurada dels debats del moment". D’aquesta manera volen oferir "una llibreria generalista, però amb perfil propi".D’altra banda la intenció és oferir "una agenda d’activitats relacionades amb els llibres, complementant l'àmplia oferta actual i programant noves propostes que puguin engrescar a les persones lectores". Els impulsors tenen "anys d'experiència en el món del llibre", que després d’un pausa han decidit emprendre un projecte propi. "La nostra intenció és sumar esforços amb les llibreries ja existents enfortint el comerç local i dinamitzant el sector a Tarragona", asseguren.D'aquesta manera, el centre de la ciutat de Tarragona passarà a tenir tres llibreries, en un moment en el que havia perillat l'existència d'aquest tipus de comerç. A més a més, al febrer va néixer L'Hamaca, un altre local en aquest cas al barri de la Vall de l'Arrabassada, al carrer Mercè Rodoreda.