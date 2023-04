​L'atur recula un 2,1% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el mes de març, amb 891 inscrits menys

L'ha reculat un 2,1% ali lesdurant el mes de març passat, segons les dades fetes públiques pel. Concretament, les llistes de desocupats tenen 891 persones inscrites menys que el mes de febrer passat, que ja va registrar un retrocés, tot i que menor, d'aquesta xifra. El sector, amb -917 inscrits menys, lidera novament el descens. Ho fa, però, a molta distància de la resta de sectors: la(-71), la(-36) o l'(-35), mentre que el col·lectiu sense feina anterior suma 168. En general, el número de contractes també ha incrementat, 4.452 més, un 29,16% per sobre febrer, si bé la variació anual segueix presentant una evolució negativa del -19%.Segons les dades estatals, el total de persones desocupades al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre és de 41.439, de les quals, 24.433 són dones. Des de febrer (-0,55%), la taxa manté la línia descendent després de l'increment de poc més del 2% registrat el més de gener. Durant març la baixada s'ha accentuat reforçant la tendència de la variació anual, amb 5.248 inscrits menys (-11,24%). Els serveis continuen sent el sector que marca la diferència en aquest sentit.La baixada de l'atur ha trobat també correspondència amb l'increment del nombre de contractes subscrits al llarg del mes de març. Així, el Ministeri de Treball ha registrat 4.452 contractes més (29,16%) al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La variació interanual, en aquest cas, segueix sent però negativa, amb un 4.638 contractes menys. Les noves contractacions indefinides durant març han estat 2.754, amb un creixement del 39,35%, i suposen un 46.04% del total. Les temporals, amb 1698, han pujat també un 20,53% i representen el 53,96%.Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social les dades d'aquest mes passat també han estat positives. En el conjunt de la demarcació, l'afiliació ha pujat en 6.376 persones (+2,01%), arribant a un total de 324.094. La variació anual continua marcant també una evolució postiva, amb un 2,75% més d'afiliats.