El govern espanyol denega el fons Next Generation per al projecte del Banc d'Espanya

A l'espera de la confirmació definitiva, elha comunicat aquest dilluns que el projecte delno ha estat seleccionat per als fons. Amb una puntuació de 45,50 punts de 100, ha quedat fora dels 7 milions d'euros de pressupost que s'havia sol·licitat.Havent conegut la notícia, elhan convocat, per separat, dues compareixences per valorar els fets. El Ministeri ha de resoldre encara, però, les al·legacions. Un total de 181 projectes van per davant del de Tarragona.Presentat l'any 2018 durant el mandat de l'exalcalde, el Banc de la Ciència i el Coneixement havia de posar-se en marxa al 2021. Aquesta era l'aposta del govern del PSC i posteriorment d'ERC per a l'edifici del Banc d'Espanya, a la Rambla Nova, prop de dues dècades buit. Anteriorment l'Ajuntament ja havia perdut 1,9 milions d'euros del fons Feder, per un sobrecost que el nou govern de Pau Ricomà havia detectat