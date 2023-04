Alerten de l'estat de degradació en què es troben les inscripcions romanes de la Part Alta de Tarragona

Un estudi sobre l'estat de conservació de lesde laha conclòs que la gran majoria estan "afectades de manera molt greu". Consideren que els factors climàtics i antròpics en son les principals causes.L', encarregat l'any 2022 per l'Ajuntament, també alerta sobre la pèrdua d'elements tipogràfics a causa del desgast i del creixement de la vegetació. Per revertir la situació, els experts creuen que és "imprescindibles" que s'executi "com més aviat millor" una primera fase d'intervenció centrada en la neteja de les inscripcions, així com de la consolidació de la pedra per evitar-ne la degradació.En l'informe, els experts també recomanen fer una fotogrametria de cadascuna de les peces per conservar-ne un model en 3D. A més, també plantegen l'opció d'impulsar un procés d'extracció dels elements originals i substituir-los per aquestes còpies en tres dimensions, sempre sota criteris arqueològics, arquitectònics i legals.Per la seva banda, el regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona,ha subratllat que "és una prioritat protegir totes les inscripcions històriques de la Part Alta". També ha assegurat que des del consistori estan "treballant en l'elaboració d'un calendari d'actuacions així com tenir un pressupost per a aquelles inscripcions més degradades com més aviat millor".