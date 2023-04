La regidora Elvira Vidal serà la número 2 de Jordi Sendra (Junts)

, regidora a l'Ajuntament de Tarragona i actualment responsable de les àrees de Contractació i Capacitats diverses, serà la número 2 deen la llista deper a les eleccions municipals de. Aquest dilluns la formació ha presentat els cinc primers de la candidatura, que completenVidal, doncs, serà l'única representant del grup municipal de Junts per Tarragona i del qual el partit n'havia renegat en diverses ocasions, donat que consideraven que els regidors actuaven en nom del PDeCAT. Pel que fa a l'anterior cap de llista,, ja va confirmar que no tornaria a concórrer als comicis i el mateix va fer la número 2,Jurista especialitzada en dret administratiu, Elvira Vidal té un postgrau i és docent a la URV i secretària interventora municipal. Segons Jordi Sendra, "coneix perfectament com funciona un ajuntament, i especialment el de Tarragona, que des de la seva tasca de govern s'ha dedicat a l'atenció a les persones, de manera empàtica, enèrgica i amb l'actitud de no teniu mai un no per resposta". Vidal havia estat sondejada per ser la cap de llista del, però segons ha manifestat ella mateixa: "Sendra i Junts per Catalunya són l'opció de futur que necessita Tarragona per poder fer un govern estable i sortir de la dinàmica actual".