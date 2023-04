Tarragona estrena un nou web per seguir en directe les eleccions municipals

Ja està en marxa un nou web municipal per a les eleccions del 28 de maig a Tarragona . Per ara tan sols ofereix xifres històriques -fins als comicis de l'any 1983- però serà una eina també per conèixer el col·legi electoral de cada ciutadà i alhora informar en directe, durant el mateix 28 de maig, de l'evolució de la participació i dels resultats.Tarragona s'enfronta a una cita plena d'incògnites i per això hi haurà molts ulls posats, no tan sols dels mitjans de comunicació. La ciutadania ja pot endinsar-se en tot el procés anterior i un cop hi hagi llistes confirmades i cens electoral actualitzat el web tornarà a experimentar una nova funcionalitat. Això últim calculen que serà una setmana abans del 28 de maig.Alhora, els mitjans de comunicació comptaran amb un entorn diferent per poder analitzar l'escrutini de manera més acurada. Segons ha assegurat avui el regidor Jordi Fortuny, el nou web és una "eina innovadora" que s'ha construït "amb recursos propis" i que permetrà fins i tot conèixer el suport que té cada partit segons la zona de la ciutat. Les dades en brut, a més, es podran descarregar un cop finalitzi la votació a través del portal de dades obertes de l'Ajuntament.