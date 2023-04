El PSC recupera promeses anteriors en format «compromís ferm» de cara a les eleccions a Tarragona

per Tarragona": aquest és el missatge transmès aquest dilluns per part del candidat a l'alcaldia del PSC,. Recuperant algunes promeses del govern de, l'alcaldable ha assegurat que una de les prioritats del seu futur executiu serà implantar de nou lesuna aposta que van abandonar els socialistes. "Era una manera de poder escoltar les necessitats de la ciutadania", ha explicat el candidat, que alhora ha destacat que la idea delsque duia ERC al seu programa, en aquest mandat, "ha fracassat".Sobre aquest punt i altres propostes assenyalades en roda de premsa com fomentar el pla de biblioteques i descentralitzar les festes majors, Viñuales ha detallat que al programa del PSC l'han anomenat "compromís" precisament per garantir que les promeses es compleixin, a diferència d'anteriors mandats.Per posar-se a treballar al més aviat possible, en cas de guanyar els comicis, el PSC ja té adjudicades les diferents àrees dels principals membres de la llista. A banda de l'alcaldia i l'àrea de Seguretat per a Viñuales, també han avançat que Montse Adan assumiria la cartera de Marca de ciutat, Turisme i Comerç. Pel que fa a Berni Álvarez, el número 3, s'encarregarà d'Esports i Turisme esportiu -que aniria separat de l'àrea de Turisme-. Finalment, Sandra Ramos encapçalaria l'àrea de Cultura i Festes."No sabem quants en traurem, 27 o 22", ha explicat l'alcaldable, quan se li ha preguntat sobre les responsabilitats de la resta de membres de la llista. És per això que tot i que en els propers dies avançaran algun detall més, el candidat avisa que caldrà esperar al resultat de les eleccions per acabar de tancar el cartipàs.