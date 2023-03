Tarragona instal·la les primeres cinc llambordes en homenatge als deportats als camps nazis

Cinc llambordeshomenatgen des d'avui cinc veïns de Tarragona deportats als camps de concentració nazi. Desenes de persones, entre elles familiars, s'han concentrat alnúmero 10, on els fills de Joan Tarragó Balcells han col·locat la primera pedra.Al mateix carrer s'ha instal·lat una segona llamborda en record a. A continuació, la comitiva s'ha traslladat fins al carrer Estanislau Figueres per homenatjar dues víctimes més, i demà s'instal·larà l'última al carrer Cristòfol Colom.preveu que aquests elements se situïn davant les cases on es té constància que van viure 24 dels 55 deportats de la ciutat.Les cases on van viure els tarragonins deportats, Bonaventura Duart Escuté,ja llueixen una llamborda stolpersteine. Es tracta de petits monuments quadrats, fets de formigó i coberts d’una fulla de llautó on es graven les dades de les víctimes. Tots ells han estat creats per l’artista alemany Gunter Demnig, impulsor del projecte.Actualment, existeixen més deinstal·lades en 21 països europeus. Des d'aquest divendres, Tarragona també s'hi ha sumat amb la col·locació de 24 llambordes. S'espera que durant els pròxims dos mesos s'instal·lin les divuit peces restants que homenatjaran els deportats tarragonins dels quals es coneix el seu últim domicili, tal com ha explicat el regidor de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Tarragona, Manel Castaño.