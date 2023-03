Denuncien alguns clients d'un bar de Salou per dur cocaïna o estris per cultivar marihuana

Els, lai lavan identificar i multar els clients i els propietaris d'un bar de(Tarragonès) durant un dels dispositius habituals que fan a la zona d'oci nocturn del municipi. Els agents van entrar al local, ubicat al carrer Reus, cap a les set de la tarda d'aquest dijous, i van identificar i escorcollar nou persones.A dues se les va denunciar per tinença de drogues, ja que portaven cinc embolcalls amb. També es va intervenir material per plantar marihuana en interiors. La Policia Local de Salou va fer una acta administrativa al local per "diverses deficiències" i la Guàrdia Civil va denunciar els propietaris per "irregularitat en la documentació de facturació de negoci"Lesestaven relacionades amb l'impost especial de la venda d'alcohol i per disposar tabac sense les corresponents autoritzacions. La Policia Nacional també va intervenir un passaport per fer "comprovacions" en el marc de la llei d'estrangeria.