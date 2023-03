Uns 400 treballadors de la química es manifesten per denunciar la pèrdua de poder adquisitiu

Uns 400 treballadors del sector químic de Tarragona convocats pels'han manifestat aquest dijous pel centre de la ciutat per denunciar la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors del sector químic. Concentrats a la, els portaveus de l'STR han llegit un manifest reivindicatiu (adjunt) davant la seu de l'(AEQT).El sindicat, majoritari al sector petroquímic tarragoní, denuncia que el Conveni General de la Química, signat el maig de 2021 per CCOO i UGT, estableix que els salaris al sector s'incrementin en paral·lel a l'IPC. La realitat, però, és molt diferent a les empreses de l'AEQT: el 2021 es van incrementar un 1% (amb un IPC del 6,4%); el 2022 un 2% (IPC del 5,7%) i el 2023 es preveu un 2% (amb l'IPC de febrer al 6,1%).El Secretari de Comunicació de l'STR,, afirma que "els treballadors del polígon petroquímic més important del sud d'Europa no han de donar per bo un conveni sectorial negociat a la baixa per unes forces sindicals que no van a màxims a l'hora de defensar els seus interessos". Margalef insisteix en que la patronal AEQT "no pot donar l'esquena a les persones que fem realitat els grans beneficis que presenten les empreses del nostre sector".