El crit a favor de la sanitat pública torna a sortir al carrer a Tarragona

Eldeha sortit aquest dijous al carrer amb el lema "Diguem prou: defensem la sanitat pública". Prop de 200 persones en diferents blocs han protestat un cop més contra les llistes d'espera "de 2 anys" i la inversió pública en la sanitat privada i concertada."Volem saber on aniran concretament les partides del", ha explicat la portaveu,, que alhora ha recordat que les ampliacions previstes deli de l'"no tenen ni més personal ni més maquinària per omplir".Davant l'arribada de dos nous hospitals privats a la ciutat, Labodia ha lamentat que els grups polítics hi hagin donat suport. La marxa ha sortit de la, ha continuat pel carrer Prat de la Riba, el carrer Gasòmetre, el carrer Unió, la Rambla Nova i ha acabat a l'estàtua als herois de 1811."L'espera per aconseguir cita al metge de capçalera hauria de ser 48 hores i segons la Generalitat és de 10 dies. No són 10 dies, que ens diguin on, perquè al Camp de Tarragona s'estan donant cita per a 1 mes", explica. ", estan en mínims, no poden fer vaga perquè són serveis mínims", ha dit la portaveu de la plataforma.