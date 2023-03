Acord per mantenir la plana del Vinyet a Tarragona

, eli l'associació ambientalhan signat aquest dijous al matí un conveni de col·laboració que materialitza la. L'acord l'han signat l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà; el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur; la consellera de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Eva Miguel; i la presidenta de La Sínia, Raquel Córdoba.Per la seva banda, Miguel ha manifestat que "la plana del Vinyet ha estat molt castigada. Per fi fem un gran pas endavant per renaturalitzar aquest espai, perseguint l'objectiu de preservar i incrementar el valor deli de la". El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, ha afirmat que "amb aquest conveni facilitem actuacions urgents per evitar la degradació d'aquest espai natural i es posen les bases per promoure la recuperació d'aquest hàbitat un dels més amenaçats de Catalunya". "L'objectiu es comptabilitzar els usos socials i comunitaris amb la protecció i conservació dels valors naturals d'aquest espai", ha dit Vilahur."Avui és un dia de celebració perquè feia molts anys que treballàvem i pressionàvem perquè la finca del Vinyet passés a ser de titularitat pública per finalment arribar a aquest acord i poder posar en marxa nombroses accions de conservació", ha destacat per la seva banda Córdoba, que ha afegit que "la plana del vinyet és un espai de gran valor natural que, en un futur, la societat civil en gaudirà i, a la vegada, serà un refugi per a moltes espècies".La Generalitat de Catalunya va adquirir el 2020 a través delles finques del sector del Vinyet situades a la vora de l'espai natural de la desembocadura del riu Gaià. Aquest paratge conforma una de les poques planes al·luvials de Catalunya que, malgrat haver sofert l'alteració de la seva dinàmica fluvial com a conseqüència de l'embassament del Catllar i dels processos de dessecació de les zones humides litorals per frenar el paludisme i aconseguir terres més fèrtils, ha escapat de la transformació urbanística que ha alterat el litoral català.Així mateix, una part d'aquest sector forma part de l'àrea d'influència de l'Espai Natural Protegit de la Desembocadura del riu Gaià, inclòs dins de lai designada, de manera conjunta amb altres espais naturals litorals i marins, com a(ZEC) de les Costes del Tarragonès.El projecte de custòdia preveu conservar i potenciar la vegetació de ribera com els boscos d', així com recuperar les llacunes litorals i els àmbits de duna i rereduna que hi ha a l'espai del Vinyet."Conservant aquests hàbitats també s'aconseguirà preservar i recuperar les poblacions de flora i fauna del paratge com la tortuga de rierol, el corriol comanegre, o en el cas de la flora amenaçada, el Limonium gibertii o l'Achilea marítima, entre altres. Així mateix, l'espai manté una alta potencialitat per la recuperació de taxons en perill d'extinció com el fartet o espècies altament vulnerables com la tortuga d'estany o la sargantana cua-roja. El conveni també preveu fomentar el voluntariat ambiental i ordenar i racionalitzar els accessos i l'ús públic i social del paratge".