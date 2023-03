Protecció Civil provarà el sistema d'alertes de telefonia mòbil el 12 d'abril a Tarragona

Cassany ha expressat que és "important llegir el missatge" abans de desactivar l'alerta i el so, que és força estrident. El missatge també el rebran els conductors que es trobin en trànsit dins d'aquesta zona. Per evitar possibles accidents, els panells informatius de l'autopista advertiran els ocupants dels vehicles sobre aquesta prova.

El 12 d'abril es realitzarà una prova, no un simulacre. Per tant, la població només haurà de comprovar si ha rebut el missatge, però no s'haurà de confinar ni dur a terme cap tipus d'acció. En cas real d'emergència, la persona que rep l'alerta hauria de seguir les instruccions que es detallen al text del dispositiu.

Enquesta posterior

La directora de Protecció Civil ha assegurat que cal "testar" aquesta eina per després traslladar a l'Estat les "millores" corresponents. En aquesta línia, després de la prova, la ciutadania podrà fer una enquesta anònima on es recullen qüestions com si l'usuari ha rebut la prova d'alertes, el nombre de missatges, l'idioma o el sistema operatiu del telèfon mòbil, entre d'altres.