Els treballadors de les ambulàncies Egara tornen a reclamar a Tarragona que s'internalitzi el servei

Els treballadors d'han tornat a reclamar que el servei s'internalitzi i han lamentat que el seu conveni estigui adscrit al del transport i no se'ls reconegui com a personal sanitari. Una vuitantena de persones s'han concentrat aquest dijous davant delsper denunciar la "passivitat" deldavant dels incompliments del conveni col·lectiu per part de l'empresa concessionària.Entre ells, els sindicats han destacat que es mantenen els contractes de pràctiques per segon any i el fet que la companyia encara no ha abonat els pagaments després d'acordar la reducció de la jornada en 48 hores anuals. Per tot plegat, han denunciat la precarització de les condicions laborals."Som personal sanitari, volem formar part del seu conveni i no del de transport, ja que això ens precaritza", ha manifestat Serafí Ruíz, delegat de la CGT a Ambulàncies Egara. Conjuntament amb la resta de sindicats que tenen representació -FSTES, UGT i CCOO- han denunciat incompliments del conveni col·lectiu. L'empresa gestiona el transport sanitari de Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Lleida, després de guanyar tres dels setze lots del concurs públic de l'any 2015.En concret, els representants sindicals denuncien incompliments com ara que no disposen del calendari laboral "en temps i forma", derivat de la manca de persona, que no se'ls aplica l'article 35 del conveni sobre la fidelitat, per la qual cosa, no s'abona en la nòmina el concepte de fidelitat per als treballadors a partir dels 60 anys. Així mateix, també han lamentat que s'incompleixen les bases concursals del manteniment i renovació de la flota de vehicles o bé que no se'ls reconeix la baixa per embaràs des del primer dia, entre altres.El president del comitè d'empresa, Manuel Martín, ha denunciat la "permissivitat" del CatSalut davant dels incompliments d'Ivemon Ambulàncies Egara i el "poc control" de l'administració. "No entenem com a Catalunya el servei d'emergències sanitàries pertany a empreses privades quan l'altra part és pública, amb uns convenis abismals entre uns i els altres, això ens deixa amb les mans i els peus lligats", ha manifestat. "Volem que l'empresa deixi de precaritzar els treballadors, que compleixi els plecs concursals que incompleix de manera reiterada; el CatSalut mira cap a una altra banda i- té motius de sobra per poder retirar-li el concurs i no ho fa", ha afegit Ruíz.En paral·lel, els sindicats també han denunciat que el Departament de Salut mantingui al capdavant del servei a Ivemon Ambulàncies Egara després que l'Audiència Nacional hagi començat a investigar possibles irregularitats en el procés d'adjudicació del concurs públic de 2015. "L'empresa va guanyar el concurs amb unes deficiències i el CatSalut no l'hauria d'haver donat o almenys hauria d'haver filtrat més els punts que van facilitar a aquesta empresa guanyar-lo", ha dit el delegat d'UGT, Àlex Forcadell. El sindicalista ha recordat que hi podria haver implicat un alt càrrec de l'antiga convergència.Durant la protesta, els manifestants han clamat consignes a favor d'internalitzar el servei de les ambulàncies i s'ha llegit un manifest unitari. Finalment, els representants sindicals han entrat als serveis territorials per reunir-se amb els responsables del Departament de Salut i per tal d'entregar-los el document que recull les seves reclamacions.