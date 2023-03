La Guàrdia Civil de Tarragona identifica 13 noves víctimes d'abús infantil d'un home detingut a Almeria

Laha identificat tretze menors més víctimes d'en el marc de la segona fase de l'. Es tracta d'infants procedents d'. Amb aquestes noves víctimes ja sumen divuit els infants afectats per l'home detingut el setembre passat a Almeria. Els agents el van arrestar per un presumpte delicte d'agressió sexual i corrupció de menors i des de llavors es troba privat de llibertat. La identificació dels nous menors s'ha fet després d'analitzarL'operatiu Téras es va iniciar el setembre passat a Tarragona arran d'una denúncia interposada per la representant d'una empresa, la qual va advertir que en un ordinador corporatiu, un dels seus treballadors tenia una carpeta que contenia imatges i vídeos de. Els agents van obrir diligències i el Jutjat d'Instrucció número 1 de Tarragona va autoritzar el registre del domicili del detingut. Llavors, les gestions es van traslladar cap a Almeria.Durant l'operació, es van intervenir mòbils, dispositius i llapis de memòria, discs durs, entre altres, els quals han permès obtenir gairebé 2.000 gigues d'informació. També es van prendre declaració a cinc menors, els quals es van identificar com a possibles víctimes.