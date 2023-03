Riu Clar celebra aquest dissabte la Festa de la Primavera

L'donarà la benvinguda a la primavera, aquest dissabte 1 d'abril, amb la tercera edició de la, que tindrà com a centre neuràlgic ladel barri tarragoní. Durant tot el dia es podrà gaudir d'activitats familiars, gastronòmiques, de dansa i música.L'any passat, la nova junta de l'entitat veïnal va recuperar la Festa de la Primavera, que s'havia fet abans de la pandèmia. El president de l'AVV Riu Clar,, explica que aquesta tercera edició serà la de la consolidació: “Estem molt contents perquè la gent està responent molt bé a les activitats. Una mostra d'això és que la participació a la paella popular ha doblat les nostres pròpies expectatives”. Martí també posa en valor que “la festa servirà per donar a conèixer grups creats al barri, com els, la novao elsque faran sonar els seus nous timbals”.La festa arrencarà, a partir de les 10 del matí, amb una sèrie d'activitats infantils a càrrec del nou grup de Diables Gripafoc. A les 12 del migdia, la nova comparsa de Carnaval del barri oferirà un taller de pintacares. A la 1 del migdia, es podrà gaudir d'un vermut “rumbero” i flamenc, amb l'actuació del grupSeguidament, a les 2 de la tarda, la plaça s'omplirà amb la paella popular, que ja compta amb 120 persones inscrites. Els socis de l'AVV Riu Clar pagaran un tiquet de 6 euros i els no socis 9 euros. Les activitats es reprendran, a les 5 de la tarda, amb una Masterclass de zumba. I a les 9 del vespre, es podrà gaudir de l'actuació especial de “James”. Un músic molt aclamat al barri i que és capaç de satisfer els gustos musicals de la majoria del públic. Durant la jornada també es comptarà amb la participació dels timbalers de Riu Clar, que amenitzaran la festa pels carrers del barri.