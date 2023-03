La Generalitat tancarà 36 línies a escoles i instituts de Tarragona, segons la CGT

El sindicatdenuncia que entre aquest curs 2022-2023 i el vinent (2023-2024) es tancaran 36 línies a l’educació pública a les comarques de, mentre que la concertada es manté. Es tracta, aquest curs, de línies d’I3 (Educació Infantil) i a 1r d’ESO de centres delsSegons dades del Departament d'Educació, al curs 2022-23 s’han tancat 16 línies -5 a I3 i i 8 a l’ESO- i per al curs 2023-24 n’està previst el tancament de 16 línies més -8 a I3 i 8 a 1r d’ESO). Tot i que la mobilització de la comunitat educativa ha aconseguit aturar el tancament en alguna escola, com és el cas de l’, l’organització anarcosindicalista alerta que "a Reus i a Tarragona és molt greu el manteniment i l’ampliació de concerts educatius amb centres privats, mentre estan tancant línies a la pública".De fet, l’escola concertada no n’ha patit cap retallada de línies, ja que la normativa estableix uns criteris diferenciats als de la pública a l’hora de suprimir unitats. En el cas de Vila-seca, però, on no hi ha presència de l’escola concertada, el sindicat recorda que "és una oportunitat imprescindible per fer possible la baixada de ràtio que tant necessita la comunitat educativa".A més de l’afectació social d’aquests tancaments, des de CGT alerten que aquestes mesures tenen una afectació directa en la supressió de llocs de treball de figures com les(TEEI), un col·lectiu que només treballa en les aules d’I3, i que progressivament afectarà a la resta del professorat i del personal d’atenció educativa d’aquests centres.D’altra banda, el sindicat va encetar una campanya de denúncia d’aquestes polítiques i denuncia que, en el cas de Vila-seca, han patit "censura per part de l’Ajuntament". Afirmen que el consistori va retirar una pancarta de CGT contra el tancament a l’mentre que va deixar la de l’AFA de l’escola. Des de CGT Ensenyament reclamen una, la supressió dels concerts educatius i insisteixen que "davant la complicitat i la censura, continuaran denunciant i lluitant per una educació pública al servei de la classe treballadora".