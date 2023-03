Treballadors d'IQOXE tallen l'N‑340 a Tarragona per protestar contra l'acomiadament del president del comitè d'empresa

21 denúncies contra IQOXE

Prop de 200 persones han tallat aquest dimecres a la tarda durant una hora la carretera N-340 a l'alçada del barri de(Tarragona) per protestar contra l' acomiadament del president del comitè d'empresa d'El cessament es va produir la setmana passada després que el representant dels treballadors agredís un altre sindicalista d'UGT durant una reunió. Pizarro ha explicat que està "recopilant informació" per denunciar l'empresa per acomiadament improcedent els pròxims dies. El secretari general d'indústria de CCOO a Tarragona,, ha indicat que es tracta d'un cas de "repressió sindical" i ha demanat la "readmissió immediata" de Pizarro.L'expresident del comitè d'empresa ha insistit que la seva lluita sindical ha "influït" en l'acomiadament i ha recordat que també és el responsable de salut laboral d'indústria de CCOO a Tarragona. Tal com preveu la llei, Pizarro ha avançat que presentarà un recurs judicial en els pròxims vint dies hàbils.Martín ha qualificat de "picabaralla" l'agressió de Pizarro a un altre company del comitè d'empresa i ha assegurat que ha estat "l'excusa" de l'acomiadament. El secretari d'indústria de CCOO ha manifestat que en cap cas es tracta d'una "falta molt greu" com diu l'empresa.Martín ha explicat que des de l'explosió d'IQOXE el 2020 on van morir dos treballadors i un veí de Torreforta, el sindicat ha presentat fins a 21 denúncies contra l'empresa a inspecció de treball. Dues d'aquestes són per "persecució sindical", una altra per "vulneració del dret de vaga" i la resta per qüestions relacionades amb la seguretat.