Les antigues séquies dels regants de Valls es canvien per una xarxa a pressió

ha iniciat les obres per a modernitzar la xarxa de laamb una inversió de 3,81 milions d'euros. El projecte consisteix a transformar la xarxa d'antigues séquies de làmina lliure per una xarxa a pressió que permet un transport "molt més eficient". La modernització es fa a la zona dels Torrents de Valls, entre, que abasten 384,32 hectàrees de terrenys. Les obres s'han iniciat i formen part de la segona fase del projecte. Donaran servei a 202,7 hectàrees i es construirà una bassa de regulació d'aigua, s'implementarà un sistema de telecontrol i s'automatitzarà el reg per fer una gestió més eficient dels recursos hídrics.La Comunitat de Regants de Valls està formada per diferents comunitats que reguen amb l'aigua dels, un aprofitament que es fa amb rescloses dels diferents regs històrics i una xarxa dea cel obert. Les obres es van decretar d'interès general el 2001 i el(MAPA) només en va executar la primera fase, que es va acabar el 2014, amb un cost de 4,4 milions d'euros.El 2018 es va signar un conveni entre el Ministeri d'Agricultura i el Govern perquè fos el Departament qui executés la segona fase de la modernització del reg a Valls, una obra "llargament i justament reivindicada", segons el secretari d'Agenda Rural,, que ha visitat les obres aquest dimecres. Anson ha destacat l'aposta per la modernització del rec que fa la pagesia, "amb el compromís del Departament", per tenis sistemes "més eficients per fer front a un context de sequera i del canvi climàtic".