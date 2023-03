Obriran els patis de dues escoles de Tarragona durant els caps de setmana per promoure el lleure dels joves

El conseller d'Educació de l'Ajuntament de Tarragona,, ha presentat aquest dimecres el projecte. En el marc del(PEE) i impulsada des de l'(IMET) es posarà en marxa una prova pilot d'aquest projecte que es concretarà en l'obertura, durant els, dels patis de dues escoles: l'i l'. La prova pilot s'iniciarà aquest dissabte dia 1 d'abril i s'allargarà. Als patis hi podran accedir infants i joves de la ciutat de Tarragona a partir d'11 anys. Els menors d'11 anys hauran d'anar acompanyants d'una persona adulta.L'horari d'obertura dels patis de les dues escoles on s'inicia la prova pilot serà elsi els diumenges d'11 del matí a 2 de la tarda. Coincidint amb el període de vacances escolars de, els dos patis també restaran oberts del 3 al 6 d'abril entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. La dinamització dels dos patis s'ha adjudicat a laper un import de 10.054,80 euros. Un equip educatiu de l'empresa adjudicatària dinamitzarà els patis amb diverses activitats. Pel que fa a la normativa d'ús, a banda que els menors d'11 anys han d'anar acompanyats d'una persona adulta, també s'especifica quei que"L'objectiu és la dinamització dels patis escolars fora de l'horari lectiu, promocionant el lleure educatiu com a mitjà de socialització en la relació dels infants i joves; i fomentant la inclusió social", ha manifestat Castaño, que ha destacat que mitjançant el projecte Patis Oberts "promocionem les oportunitats educatives fora de l'escola i facilitem l'accés de tot l'alumnat en les activitats que es duen a terme en dies festius o en períodes de vacances"."Optimitzar l'ús de les instal·lacions escolars fent que aquestes esdevinguin un espai de joc i de lleure i, paral·lelament, fomentem els valors del respecte, la responsabilitat i la cooperació entre les persones usuàries dels espais", ha apuntat el conseller d'Educació, que ha subratllat que aquest projecte "està totalment alineat amb eli amb Tarragona com a Ciutat Educadora i Ciutat Amiga de la Infància. Potenciem l'educació en el lleure per a la infància i l'adolescència de la ciutat com a eina clau per vetllar per la igualtat d'oportunitats".La prova pilot del projecte Patis Oberts és finançada pels fons europeusen el marc de les actuacions incloses en el Pla Educatiu d'Entorn (PEE).