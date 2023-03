Detenen un home a Tarragona per estafar 85.000 euros amb missatges fraudulents SMS

Laha detingut un home acom a presumpte autor d'un ciberdelicte d'estafa a través del mètode dels missatgesfraudulents. Tenia cinc mòdems configurats per enviat 124.800 missatges cada hora i havia aconseguit estafar fins a 85.000 euros amb aquest sistema. També tenia més dede prepagament amb identitats fictícies o robades. L'arrest s'ha fet en el marc de l'operació Alhedizos. Els investigadors estan analitzant el material intervingut i no es descarta que el detingut estigui relacionat amb altres. Les diligències s'han enviat al jutjat de primera instància d'instrucció número 3 deDurant l'escorcoll del domicili del detingut a Tarragona es van intervenir dos telèfons mòbils, un ordinador amb "un equip molt sofisticat i diferents programes" que permeten fer diferents estafes tecnològiques. També es van trobar diversos hologrames amb l'escut espanyol per falsificar documentació, unper fer pagament per contacte i tres targetes de memòria amb més de 400 documents falsificats, a més de les 600 targetes de prepagamentNo es descarta altres estafes pel mètode Man in the middle, que intercepta les comunicacions electròniques entre diversos ajuntaments i les empreses que els presten serveis. Amb els correus electrònics, accedeixen a les factures i suplanten una de les parts per cobrar els serveis que aquesta dona. Normalment, les entitats utilitzen la, un servidor en línia que permet presentar factures electròniques a qualsevol òrgan de l'administració estatal.