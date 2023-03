L'Ajuntament de Valls i Salut es comprometen a construir un parc sanitari de més de 29.000 metres quadrats

L'cedirà gratuïtament un terreny, encara per determinar, d'entre 25.000 i 35.000 metres quadrats al. Serà per construir el futur parc sanitari de Valls, amb una superfície d'edificabilitat superior als. El parc sanitari inclourà el(CAP), el sociosanitari i l'. Així ho han acordat l'Ajuntament de Valls i el Departament de Salut amb la signatura d'un nou protocol que estableix les bases de col·laboració institucional. L'acord fixa que el solar comptarà amb bona connexió i accessibilitat, preferiblement a peu des del nucli urbà o amb línies de transport urbà, adaptant, si cal, les existents.Pel que fa a la infraestructura, el text també destaca la necessitat de disposar de vials públics i restringits diferenciats per a usuaris i professionals. No s'especifica el calendari per a la tramitació del planejament urbanístic, però s'indica que la cessió del sòl es resoldrà "tan aviat com sigui possible". El protocol signat té vigència fins a finals del 2025 i es pot prorrogar quatre anys més.A la signatura del document han assistit el conseller de Salut,, el director del Servei Català de la Salut, Ramon Canal, l'alcaldessa de Valls,, i el president del Consell d'Administració de Gestió Pius Hospital Valls,El març de 2021, amb Alba Vergés com a consellera de Salut, l'Ajuntament de Valls ja va signar un protocol amb la finalitat d'incorporar el Pius Hospital al CatSalut mitjançant la creació d'una nova empresa de gestió pública. Un fet que dos anys després encara no s'ha produït.