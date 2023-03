Es quadrupliquen els casos atesos de menors víctimes d'abús sexual a Tarragona amb la prova pilot del servei de barnahus

El model barnahus

Expandir el servei a tot Catalunya

S'han quadruplicat els casos atesos de menors d'edat víctimes d'després de la posada en marxa del servei dea la demarcació. Si el 2018 la taxa d'expedients oberts per motius compatibles amb abús sexual era de 3,8 cada 10.000 infants, el 2022 es va elevar fins als 18,1 a Tarragona.El centre va posar-se en funcionament el 2020 i des de llavors s'han atès 622 infants, 518 dels quals són nenes i 104 nens. Aquesta setmana s'ha posat en funcionament el nou edifici per aquest servei on s'atenen les víctimes en entorns adaptats i més amables al. El conseller de Drets Socials,, ha destacat la necessitat de fer "emergir" una realitat que sovint s'ha "amagat".Les víctimes ateses a Tarragona, majoritàriament, tenen més de 14 anys (392). Del total, 286 abusos han tingut lloc en l'àmbit intrafamiliar i 336 fora de la família. Pel que fa a la via d'entrada al servei, destaquen els cossos de seguretat (212) i salut (159), també educació (94).Després de tres anys amb el servei en funcionament, Tarragona encapçala el conjunt de territoris catalans pel que fa a la taxa d'expedients oberts per motius compatibles amb abús sexual. Es troba al 18,1 per cada 10.000 infants i adolescents, molt per sobre de Barcelona ciutat que és del 8, o de Lleida i Girona que està al 6. De fet, des que es va obrir el centre provisional a Tarragona, el nombre de casos atesos s'ha duplicat. El 2020 es van acompanyar 106 víctimes i el 2022 es va arribar a les 265.La directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Ester Cabanes, ha valorat la implementació d'aquest model com una aposta perquè les víctimes puguin "recuperar la seva vida" i tenir "una vida adulta el més plena possible". Seguint el fil, el president del Govern, Pere Aragonès, ha lligat l'augment en la detecció de casos a la "simplificació dels passos" i ha destacat el fet que els serveis d'atenció "s'adaptin a les víctimes i no a l'inrevés".Baranhus vol dir "casa dels infants" en islandès i és un model d'atenció als nens víctimes d'abusos sexuals que ja s'aplica als Estats Units i al nord d'Europa. Es tracta d'una atenció integrada on, en un sol espai, la víctima té a la seva disposició diversos serveis: anàlisi forense, atenció psicològica o la realització de la prova preconstituïda.A Tarragona es va iniciar aquest model el 2020 en un lloc provisional del Complex Educatiu i des d'aquesta setmana la demarcació ja disposa d'un edifici propi dissenyat perquè sigui un espai amable i càlid, que faciliti el treball dels professionals amb els infants. A més, compta amb una sala amb videocàmera on un adult pot entrevistar la víctima, mentre el fiscal o el mateix jutge condueix la conversa sense intervenir-hi directament. Unes declaracions que després podrien servir en el procés judicial.Amb les dades de Taragona, Campuzano ha qualificat la prova pilot d'"èxit" i ho ha atribuït al treball "conjunt" de professionals de diversos departaments de la Generalitat com Salut, Justícia, Serveis Socials o el cos de Mossos d'Esquadra, a més de fiscals i jutges, treballant "de manera coordinada" i posant "la víctima al centre". Justament, l'impulsor del model barnahus, Bragi Gudbrandsson, ha subratllat la importància que la judicatura formi part del "nucli d'actuació".El Govern s'ha compromès a obrir dotze centres amb el servei de barnahus arreu de Catalunya aquest 2023. Pel que fa a l'àrea metropolitana, se n'instal·laran a Terrassa, Granollers, Mataró, Badalona, Barcelona i el Prat de Llobregat, a Manresa el de la Catalunya Central, a Girona, i a Lleida, a Vilanova i la Geltrú per la zona del Penedès, el de les Terres de l'Ebre s'ubicarà a Tortosa i, finalment, el de la Seu d'Urgell abastarà l'Alt Pirineu i l'Aran.Amb aquest anunci, el conseller de Drets Socials ja ha previst que es "multiplicarà l'emergència de problemes vinculats a la violència sexual contra nens i nenes". "Això ens obligarà les administracions a treballar més a fons", ha insistit. Finalment, Aragonès ha manifestat que aquests centres contribuiran a la "reparació" de les víctimes a tot el territori.