Una tríada d'associacions empresarials entra a la pugna electoral de Tarragona

Aquest dimecres s'ha presentat públicament la plataforma Creix Tarragona - amb el lema-, que té darrere seu tres associacions empresarials: la, lai l'associació de comerciantsLa seva irrupció en ple període preelectoral ha comptat a més amb un tipus de publicitat que ha estat àmpliament criticat pels dos principals candidats a les eleccions:(PSC) i(ERC), donat que comparaven la situació de la ciutat amb la d'un conflicte bèl·lic. El lema "" imprès sobre una foto deés un dels missatges que s'han difós en les últimes hores."L’associació, neix com una associació oberta a tots els ciutadans i institucions de Tarragona preocupades per la decadència de la nostra ciutat. Apostem pel desenvolupament de Tarragona i volem que el disseny del seu futur i la planificació de la seva expansió siguin el producte d’un acord ampli entre les forces polítiques i la societat civil, com ho va ser en el passat", detallen al seu web.I és que una de les principals preocupacions d'aquestes tres associacions empresarials és el debat existent sobre el futur. Suspès judicialment ara fa tres anys, el consistori va iniciar recentment el procés participatiu que hauria de culminar en el següent mandat en un nou pla general que definís les possibles àrees de creixement en les properes dècades.Tot i rebutjar l'"enfrontament" entre "diferents partits polítics", Creix Tarragona apareix a escassos dos mesos de les eleccions municipals i amb un missatge clar: corregir la "decadència" de la ciutat de Tarragona.