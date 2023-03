Enxampen un grup que havia pres 6.000 euros mitjançant amenaça a un home de Roda de Berà

Elsvan detenir entre dijous de la setmana passada i dilluns passat, al Tarragonès i el Baix Penedès, quatre homes d'entre 22 i 36 anys, com a presumptes autors d'unLa investigació va començar el passat 20 de març quan els mossos van tenir coneixement que un home havia efectuat diversosa un grup de quatre homes que l'amenaçaven i el coaccionaven sistemàticament. Al principi, la víctima es va mostrar reticent però els homes el van amenaçar i va acabar pagant. Inicialment, per evitar problemes no va denunciar el cas.Els fets es remunten al mes de setembre de l'any passat, a, quan la víctima en va conèixer un d'ells el qual es va anar guanyant la seva confiança. Amb diverses informacions que aquest desconegut va poder obtenir sobre la seva vida personal, els altres tres implicats van entrar en contacte amb ell per exigir-li un primer pagament.Aquests desconeguts van confeccionar un fals argument fent ús dels detalls d'una antiga relació entre la víctima i una dona que actualment viu a l'estranger. Va ser llavors quan els extorquidors van començar amb les amenaces, les coaccions i l'assetjament personal amb el pretext que havia de pagar-los perquè suposadament havia estat parlant malament d'ells a aquesta dona.quan, a banda de les amenaces de mort, en una ocasió un dels autors de l'extorsió li va mostrar unaEls investigadors van determinar que els extorquidors havien donat d'alta unaa nom d'una quarta persona que no tenia res a veure amb el cas per tal de poder amenaçar la víctima per telèfon sense deixar rastre. Tot i així, arran de les gestions dutes a terme, dijous passat els mossos van arrestar un dels principals implicats, un home de 22 anys que acumula fins a 16 antecedents policials. Dilluns passat, es va tancar aquest cas amb la detenció de tres homes més en domicilis del Tarragonès i el Baix Penedès.El primer dels arrestats va passar a disposició judicial divendres passat davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona, qui va decretar la seva llibertat amb càrrecs, mentre que els altres tres implicats van quedar també en llibertat després de passar ahir al migdia a disposició de l'autoritat judicial.