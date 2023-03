L'Incasòl invertirà 10 milions d'euros en les obres d'urbanització per ampliar el polígon industrial a Valls

36 habitatges amb protecció oficial

L'(Incasòl) calcula que les obres d'urbanització de l'ampliació del polígon industrial deen prop de 700.000 nous metres quadrats requeriran una inversió de 10 milions d'euros. Així ho ha anunciat aquest dimarts el conseller de Territori,. La previsió és que les obres s'iniciïn l'any 2025 i finalitzin el 2026. Malgrat no haver detallat el nombre d'empreses interessades en instal·lar-se a la zona nord de l'espai industrial, Fernández ha destacat que es tracta d'un "espai atractiu que genera demanda". D'altra banda, l'Incasòl, l'i l'Ajuntament de Valls treballen per formalitzar un conveni que permeti construir 36 habitatges amb protecció oficial al municipi.Les actuacions per incrementar el sòl destinat a activitats econòmiques afectaran dos terrenys del polígon industrial nord de Valls. Per una banda, al sector, amb una superfícies de, dels quals el 8% és propietat d'Incasòl.Un cop urbanitzat, el sector comptarà ambde sòl privat i 73.473 de zones verdes. Aquesta zona aportarà parcel·les molt grans, d'aproximadament unes quatre hectàrees i destinades a l'activitat econòmica d'ús logístic, segons ha detallat el conseller de Territori. De fet, es tracta del tipus de parcel·la més demandada a la zona.D'altra banda, els treballs també afectaran els terrenys situats al Palau de Reig que compta amb una superfícies de 97.300 metres quadrats. En aquest cas, i un cop acabada la urbanització, el sector tindrà 86.295 metres quadrats de sòl per a indústria aïllada i 5.158 metres quadrats de zones verdes. La previsió és que també aporti parcel·les de mida gran i molt gran destinades a l’Paral·lelament, el conseller de Territori, Juli Fernández, ha anunciat que "amb l’objectiu d’assolir la solidaritat urbana, revitalitzar el centre històric de Valls i donar resposta a una demanda forta d’habitatge al municipi", l'Incasòl, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Valls treballen en un conveni per construir 36 habitatges amb protecció oficial, així com un local destinat a centre cívic.El regidor d'Habitatge de l'Ajuntament de Valls,, ha aplaudit la suma d'aquests pisos al centre de la ciutat, després d'un dècada "sense cap promoció d'habitatge amb protecció al municipi".