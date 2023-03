L'ACA no transvasarà aquest estiu aigua del pantà de Siurana al de Riudecanyes per primera vegada

Menor reserva d'aigua de Catalunya

L'no farà el transvasament d'aigua del pantà de(Priorat) al de(Baix Camp) aquest 2023 coincidint amb la temporada de rec. Una situació extraordinària que no havia succeït mai en els gairebé cent anys que porta realitzant-se aquest traspàs. De fet, la primera concessió d'aigua del riu Siurana a ladel pantà de Riudecanyes va ser el 1930.Segons ha pogut saber l'ACN, aquest dimarts al matí, l'ACA s'ha reunit amb els regants de Riudecanyes iper comunicar-los-hi. La comunitat només podrà utilitzar 0,26 hectòmetres cúbics d'aigua del pantà de Riudecanyes, una quantitat "insuficient", segons han apuntat fonts de la comunitat de regants a l'ACN.Amb aquesta quantitat d'aigua, els de Riudecanyes no podran regar, ja que només es podrà utilitzar en una situació d'emergència d'algun dels ajuntaments que utilitza l'aigua d'aquest pantà. Per suplir les necessitats de la Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes, el transvasament hauria de ser de 7 hectòmetres cúbics, una xifra molt allunyada de la previsió actual.Aquesta mesura arriba en un context de sequera. Siurana es troba al 7,55% de la seva capacitat total, amb només 0,92 hectòmetres cúbics d'aigua. Riudecanyes està al 8,55% amb 0,45 hectòmetres cúbics. Són els dos embassaments amb una menor reserva d'aigua de tot Catalunya.Durant la reunió, els representants de la Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes i d'Unió de Pagesos han tornat a reclamar a l'ACA disposar d'aigua regenerada de la depuradora de Reus per regar, un projecte que es troba aturat.