Adjudicades les obres d'urbanització de la nova zona industrial de Montblanc per més de 9 milions d'euros

L'ha adjudicat les obres d'urbanització de la nova zona industrial, on s'ubicarà el segon centre logístic dea Catalunya. La Unió Temporal d'Empresesexecutarà els treballs de la primera fase, els quals preveuen la construcció de les infraestructures necessàries, com ara les canalitzacions per als subministraments, els vials, la pavimentació o l'enllumenat públic.L'actuació, que s'iniciarà aviat, tindrà un cost d'execució de 9.028.295,21 euros més IVA. Una quantitat que serà aportada des de, segons indiquen des del consistori. L'alcalde del municipi,, ha destacat el "gran esforç" fet perquè "tota la tramitació administrativa s'hagi resolt en un temps rècord".