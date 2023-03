Gairebé el 90% de les infermeres geriàtriques de Tarragona afirmen que pateixen desigualtat salarial dins el sector

Elde les infermeres del(CODITA) considera que pateix desigualtat salarial respecte de la resta de companyes infermeres que treballen en altres àmbits. És una de les dades extretes de l'enquesta realitzada pelque s'ha centrat en les infermeres de geriatria. L'informe també desvela que un 54,7% de les enquestades s'han plantejat canviar de feina i deixar l'àmbit de la salut. El 62,9% de les col·legiades se senten entre desanimades (21,8%),(27,7%) i(13,4%). Només un 19,3% es mostra motivada amb la feina.Fins a un 98,3% creu que falten més infermeres treballant en geriatria. De fet, una de les principals preocupacions (87,2%) és la sobrecàrrega de treball, mentre que a un 36,8% li preocupa la conciliació familiar i un 11,1% està amoïnat per les mesures de seguretat al lloc de treball.Principalment, les infermeres d'aquest àmbit treballen en residències de gent gran, ho fa un 46,2%. Seguidament, hi ha el sociosanitari on treballen un 35,3%. Més reduït és el percentatge que està en unitats d'atenció intermèdia (6,7%), sigui en un hospital general o comarcal. Un 5,9% està en l'àmbit de l'atenció primària, mentre que el 5,9% restant, ho fa en altres unitats sanitàries.