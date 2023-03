Valls engega un projecte per millorar el benestar emocional de la gent gran i persones dependents amb realitat virtual

El, l', l'institut de desenvolupament local de l'Ajuntament de Valls, s'han unit per engegar VR 360. Benestar emocional sensorial per la 3a edat. Es tracta d'un projecte que a través de la realitat virtual vol millorar el benestar emocional de gent gran i persones dependents.Mitjançant unes ulleres de realitat virtual, els usuaris podran traslladar-se a espais com la platja. És una iniciativa que sorgeix del Col·laboratori, un programa de Vallsgenera que vol impulsar el treball en xarxa des de diversos actors com l'administració pública, l'educació o la ciutadania. La referent de del CAP de Valls,, ha destacat la necessitat de treballar la "salut comunitària".Amb les ulleres de realitat virtual, els usuaris podran experimentar les sensacions d'estar envoltats de natura, una pràctica que segons els impulsors podria afavorir a millorar el seu estat d'ànim i la seva capacitat de concentració. Durant la implementació de la prova pilot, des del CAP recolliran dades qualitatives per observar el funcionament, i si és "eficaç", la voluntat és expandir aquest projecte, tal com ha remarcat Bofarull.Els alumnes de l'Institut Narcís Oller han estat els encarregats de gravar els vídeos que després veuran els usuaris del programa. A més, les infermeres residents i la referent de benestar del CAP de Valls han aprofitat per formar els estudiants en benestar emocional i explicar-los-hi conceptes com la "qualitat de vida", ha apuntat una de les residents, Sandra Ribas.L'experiència immersiva ja s'ha testat amb algunes persones i una de les estudiants de l'Institut Narcís Oller, Naima Torres, ha explicat que alguns usuaris no havien anat mai a la platja. Gràcies a les ulleres de realitat virtual, han pogut fer una visita i han estat "molt feliços", ha assegurat.Un dels tècnics de Vallsgenera, David Gateu, ha subratllat la "pinya" que han fet tots els actors implicats per tirar endavant el projecte que té com a objectiu "treballar la salut emocional amb la gent gran" amb "innovació social tecnològica", ha definit la regidora d'Empresa i Ocupació de Valls, Rosa Rovira.