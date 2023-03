L'AVV Progressista de Torreforta demana acabar amb els «punts negres» d'incivisme

L'ha demanat “eradicar” els punts negres d'detectats des de fa més d'un any als. L'entitat veïnal denuncia queen qualsevol moment del dia. També s'hi aboquen tot tipus de deixalles: miralls, fustes, vidres, mobles, etc... Fins i tot, a les portes del mateix local de l'associació veïnal hi apareixen pixades i defecacions de persones.La presidenta de l'AVV Progressista de Torreforta,, considera que, en la majoria dels casos, "això es produeix a causa d'accions incíviques per part de determinades persones". L'entitat veïnal ha traslladat aquesta problemàtica a l', a l'empresa encarregada del servei de neteja i als cossos de seguretat.Segons Marín, tant els treballadors de l'empresa com laestan fent un seguiment d'aquestes zones i els Mossos han obert una investigació. Un dels punts detectats per l'entitat veïnal és la bateria de contenidors subterranis del, davant de l': “És igual a l'hora que passis. Quan marxa el camió de la brossa, automàticament, tornen a estar plens i amb brossa pel terra i fora dels contenidors”, explica Marín. El fet que els contenidors propers altambé estiguin plens, “obliga als veïns i veïnes a desplaçar-se i haver de buscar altres contenidors, però molta gent no vol caminar tant per anar a llençar la brossa”.Pel que fa a la freqüència de pas del servei de recollida d'escombraries per Torreforta, segons la presidenta veïnal, "és bona". No obstant això, “”, diu Marín, i afegeix que “tot sembla indicar que el principal problema són els incívics que actuen a qualsevol hora del dia”.Per tot plegat, la presidenta veïnal reclama “més fermesa” tant a l'administració local com als cossos de seguretat per tal d'acabar amb aquestes situacions incíviques que provoquen molèsties al veïnat: “Són punts detectats i persones concretes i no poden actuar al barri amb total impunitat”.Finalment, l'AVV Progressista de Torreforta demana la col·laboració de tot el veïnat del barri i anima a tothom que sigui testimoni d'algun comportament incívic o d'algun punt amb deixalles, que avisi al Telèfon Verd, a l'EPP!, a l'empresa de neteja o a la Guàrdia Urbana per tal de poder actuar. També demanen al veïnat que baixi els residus i les fraccions de recollida selectiva a les hores indicades.