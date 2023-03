Descobreixen un nou mecanisme que regula el rellotge biològic i l'hormona que controla la sensació de sacietat

El succinat, clau en aquest procés

Descobreixen un nou mecanisme que regula eli l'que controla la. El(DIAMET), de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IIPSV) i vinculat a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, ha publicat un estudi que posa el focus en el paper del metabòlit succinat i la seva relació amb la, hormona que regula la sensació de sacietat. Segons els investigadors, aquest "avenç científic" representa un punt d'inflexió en el tractament de l'i obre les portes a futures recerques sobre altres funcions metabòliques del succinat, com també a l'exploració de teràpies que permetin restaurar aquest mecanisme.L'estudi publicat a la revistaha permès conèixer el mecanisme a través del qual els adipòcits (les cèl·lules que principalment componen el teixit adipós o greix corporal) produeixen la leptina, una de les principals hormones que regula la sensació de sacietat. De fet, la recerca ha identificat que aquest nou mecanisme regula el rellotge biològic de les cèl·lules del greix. Actualment, es coneix que els adipòcits tenen un rellotge intern propi (independent de factors externs com la llum), imprescindible perquè el teixit adipós faci correctament les seves funcions.Des del descobriment històric de la leptina com a hormona secretada pels adipòcits a la dècada de 1990, que va suposar un canvi de paradigma, no s'havien fet avenços significatius pel que fa al procés de producció d'aquesta hormona en el teixit adipós, segons indiquen des de la(URV). "Representa una fita molt significativa no només des del punt de vista fisiològic -ja que millora la comprensió dels processos biològics que controlen el pes corporal-, sinó també des del punt de vista de l'abordatge de malalties metabòliques com l'obesitat", afegeixen els experts. Aquesta investigació ha rebut més d'un milió d'euros de la Fundació "la Caixa" i de l'(Ministerio de Ciencia e Innovación)."Si tot funciona correctament, quan mengem, els nivells de leptina a la sang augmenten. Aquesta hormona és la responsable d'enviar el senyal de sacietat al nostre cervell", ha assenyalat la responsable del grup DIAMET, Sonia Fernández-Veledo. La investigadora ha apuntat que, el cas de les persones amb obesitat es produeix més leptina que en les persones que estan primes: "Les persones amb obesitat tenen el mecanisme de sacietat alterat. El nostre estudi no només demostra el mecanisme pel qual els adipòcits produeixen leptina, sinó també per què el greix de les persones amb obesitat ho fa de manera excessiva".Segons els experts, el succinat, un metabòlit energètic que també actua com a una hormona a través del seu receptor SUCNR1, té un paper "molt rellevant en tots aquests processos". Durant molts anys, a aquest metabòlit se li ha atribuït un paper principalment inflamatori, a més d'identificar-lo com a biomarcador de la disfunció metabòlica en malalties com l'obesitat i la diabetis. Tot i això, en els últims anys, el grup DIAMET ha demostrat que aquest és un sistema complex, ja que els nivells de succinat també augmenten (encara que de manera transitòria) en algunes situacions fisiològiques, com quan ingerim aliments.Segons Fernández-Veledo, és en aquest context on creuen que el succinat -a través del seu receptor SUCNR1- "regula de manera natural l'homeòstasi energètica, és a dir, les funcions internes del nostre organisme que controlen que hi hagi un equilibri entre la ingesta i la despesa energètica". L'estudi demostra que un dels mecanismes és a través de la producció de leptina. "Però, anticipem que tindrà altres funcions fisiològiques, actuant en altres teixits. A més, demostrem que el succinat determinaria les oscil·lacions de la leptina al llarg del dia mitjançant el control del rellotge biològic dels adipòcits. En les persones amb obesitat, aquest mecanisme està hiperactivat, fet que explicaria, en part, els nivells elevats de leptina", ha dit la investigadora.Per tot plegat, els investigadors han destacat que es tracta d'un avenç científic que representa un punt d'inflexió en el tractament de l'obesitat i que obre les portes a nous estudis destinats a investigar no només altres funcions metabòliques del succinat, sinó també a explorar teràpies que permetin restaurar aquest mecanisme, aconseguint que els seus nivells, així com els de l'hormona leptina, puguin ser estabilitzats i recuperin el seu paper de regular la sensació de sacietat.