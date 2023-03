Rubén Viñuales (PSC) proposa crear un barri tecnològic en la seva conferència de ciutat

Rubén Viñuales, uns instants abans d'iniciar l'acte, a l'aula manga de la URV. Foto: Josep M. Llauradó

Sala plena de gom a gom per escoltar les propostes decom a alcaldable del. No tan sols els membres de la llista renovada -que segons ha destacat el candidat té entre els seus 11 primers una-, sinó que també hi han assistit personalitats del món de l'empresa i de la societat tarragonina., els socialistes s'han reunit en una conferència de ciutat que ha destacat per voler "deixar enrere la Tarragona decadent" actual i, tal com resa el lema de campanya, donar "il·lusió" als veïns. Entre les propostes, algunes contradiuen la tasca del govern socialista entre el 2007 i el 2019, mentre que d'altres són recuperades de projectes pendents anunciats en aquell mandat.L'ha demanat "posar les persones al centre", tant en la millora de l'espai públic, com en serveis socials, neteja, treball digne, i diverses qüestions que assegura que formen part de les inquietuds de la ciutadania consultada. En total, 181 pàgines de programa electoral que es donarà a conèixer aviat i que ha titllat de "compromís", segons ha afirmat un programa que durà a terme en cas de governar.En aquest sentit, ha reivindicat una ciutat que "creixi" a través del nouper tal d'evitar l'"especulació" i la fuita d'habitants cap a poblacions veïnes. Amb l'exalcaldea primera línia, Rubén Viñuales ha destacat que prové "del barri més pobre de Catalunya", referint-se a, una zona plena de pisos propietat de la Generalitat "en condicions insalubres". Tot i que ha iniciat l'acte rebutjant parlar del govern municipal actual, els retrets cap a l'alcaldehan estat reiterats, entre ells la política urbanística. Unreformat entrei Campclar, o bé obrir Tarragona al mar amb la-proposta de l'anterior regidor-, són algunes de les iniciatives plantejades aquest vespre a l'aula magna delL'actual diputat del PSC al Parlament ha demanat fer un noui apostar per l'autobús urbà gratuït, així com autobusos llançadora connectats amb aparcaments dissuasoris, i un bus comercial que connecti els diferents nexes del comerç, entre els quals ha esmentat l'Illa Corsini, una assignatura pendent des del mandat anterior. A banda, ha tret en el seu discurs la polèmica del contracte de neteja: "No s'ha presentat ni una sola empresa d'Europa", ha comentat, alhora que ha repassat altres contractes que han quedat deserts. "Ens tocarà a nosaltres fer el nou contracte", ha dit Viñuales, que ha rebutjat "culpar els treballadors" quan no es compleix el servei. En matèria d'espai públic, ha promès un, amb el canvi de rajoles.Pel que fa a la seguretat, una àrea que ha demanat tenir més en compte, ha promès policia de proximitat,, a més a més d'aplicar diferents tecnologies. Precisament sobre la tecnologia, ha proposat un "" aprofitant que "Barcelona està col·lapsant". El candidat ha explicat que s'ubicaria al polígon Francolí, substituint les indústries actuals. Per a això seria necessari quei segons Viñuales això seria possible "amb una gran compensació". Aquest barri captaria "talent" que ara per ara "ens marxa".Alhora, ha reclamat més "turisme esportiu" que estaria dirigit per l'ara número 3 de la llista,, també entrenador del Club Bàsquet Tarragona (CBT). En temàtica turística, el candidat ha plantejat diferents impulsos al patrimoni romà i ha destacat lai les"El barri del Port està molt degradat i això ha d'afavorir la seva revitalització", ha dit. A més, ha afegit que potenciaria el patrimoni modernista, amb la. Per tot plegat, ha promès col·laboració entre administracions.Finalment, ha apuntat que el govern socialista crearia una "" que fos alhora distribuïdora i que potenciés l'energia renovable; no renunciar a tenir una; celebrar unLGBTI a la ciutat; rehabilitar els centres escolars i obrir els patis de les escoles per fer esport; i agilitzar l'administració i treballar com a àrea metropolitana del Camp de Tarragona.L'acte ha acabat entre aplaudiments amb un vídeo en què el candidat explica en una veu en off quina serà la seva idea central de campanya: "".