Obert el termini per sol·licitar una parada a la Rambla Nova per Sant Jordi

L’ha obert aquest dilluns el termini per sol·licitar una parada a laamb motiu de la celebració de, el proper 23 d’abril. Fins al 13 d’abril, les llibreries, floristeries i entitats poden demanar telemàticament un espai al tram des del monument afins a la, és a dir, un total de 4 trams de la Rambla Nova. El mitjà per fer-ho és la web de l’Ajuntament, que ha habilitat un espai per registrar les demandes.Es manté l’ampliació d’espai disponible que es va iniciar l’any passat, oferint més espais lliures on ubicar parades pel fet que es talla el trànsit i i es buiden de vehicles estacionats les calçades dels trams 1 i 2 de la Rambla Nova, amb la col·laboració de la. En aquests trams, les persones visitants ho fan pel mig de la zona central (perquè les parades estan instal·lades als laterals de la coca); i per la calçada, perquè també pot haver-hi parades de venda instal·lades on habitualment estacionen els vehicles.La novetat d’enguany és que s’habilita un tram més amb les mateixes característiques que l’emblemàtic tram 3, destinat al, que serà el tram 4, tenint en compte que existeixen més botigues de nova obertura. Per aquests sectors, les parades són més grans que a la resta d’espais pel volum de gènere de cada llibreria i floristeria. La distribució és en format rectangular o quadrat, al centre de les coques, fent que les persones visitants puguin ser ateses per qualsevol dels 4 costats.Les entitats sense ànim de lucre del tercer sector social, que estaven en aquests darrers anys al tram 4, aniran al tram 2. Les parades estaran obertes des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre i la jornada culminarà amb l'actuació castellera de les quatre colles de la ciutat.També hi haurà la possibilitat, si així ho sol·liciten, que les llibreries i floristeries estiguin des de divendres 21 fins a diumenge 23 amb una parada al carrer i vinculada a l’establiment, sempre que disposin d’espai al davant.