Convocada la setena edició del premi CEPAC per a treballs sobre el fet casteller

El(CEPAC) convoca, amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona i La Biennal de Castells, la setena edició delper a. La finalitat d'aquesta convocatòria és distingir i premiar l'autor que presenti el millor treball de fi de grau (TFG) o de fi de postgrau (TFP), per la seva contribució a la generació de coneixement del fet casteller.Hi poden participar aquelles persones que hagin presentat un treball d'aquestes característiques a qualsevol universitat durant el període acadèmic 2022-2023, la qualificació del qual hagi estat com a mínim d'aprovat.Es concediran un premi i un accèssit, consistents en 1.000 euros i 500 euros, respectivament, i la publicació del treball en paper i/o format electrònic.Des de la primera edició, el Premi CEPAC compta amb el suport econòmic de l'Ajuntament de Tarragona via la Biennal Concurs de Castells.