Comencen els tràmits per instal·lar una planta solar fotovoltaica amb més de 8.000 panells al Catllar

La promotora, amb seu a, ha iniciat els tràmits davant del Departament d'Acció Climàtica per instal·lar una planta solar fotovoltaica de 4,99 MW de potència al terme del(Tarragonès). El projecte, que rep el mateix nom que el municipi, preveu la instal·lació de, així com línies soterrades d'interconnexió de 25 kV i evacuació mitjançant una línia aèria.El pressupost total del projecte, segons el promotor, és de. La Generalitat ha sotmès ha informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, de construcció i autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable.