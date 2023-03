La vida, les dones que lluiten per la seva dignitat i la natura inspiren el tercer Festival Jordi Savall

Torna elen la seva tercera edició, que se celebrarà entre el 28 de juliol i el 15 d’agost ai alsi un programa format per 14 concerts. El festival estarà dedicat a la vida i es posarà l’accent en “les dones que lluiten per la seva dignitat i llibertat” i en la naturalesa, ha afirmat Jordi Savall.També es reflexionarà sobre la història i la memòria. El músic ha remarcat que els concerts estan lligats amb la voluntat de ser sensibles als temes actuals. La primer actuació, ‘Diàlegs de la memòria i de l’esperit’, tindrà lloc el 28 de juliol interpretat per Hespèrion i Jordi Savall.Savall ha explicat que els concerts del festival estaran lligats a una voluntat de ser sensibles als temes actuals. “Com a músics, tenim el privilegi de fer sempre bellesa, emoció i treballar de grans gegants de la música i això no ens eximeix de ser sensibles al que està passant al món”. Ha indicat que poden donar mostres que són sensibles als temes que preocupen avui dia.