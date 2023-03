Desallotgen els alumnes de l'escola Baltasar Segú de Valls de forma preventiva per una possible fuita de gas

Els alumnes de l's'han desallotjat de forma preventiva aquest dilluns després de detectar-se una possibleal centre educatiu. Els bombers han rebut l'avís a dos quarts d'onze d'aquest matí i hi han traslladat deu dotacions del cos.Un cop han revisat les instal·lacions, els agents han comprovat que es tractava d'una falsa alarma i que no hi havia cap afectació. Al cap de mitja hora, els estudiants han pogut retornar a les aules i ja s'ha recuperat la normalitat al centre, segons han explicat fonts dels bombers.