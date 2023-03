El canvi climàtic, els espais naturals i la mobilitat centren les demandes de la ciutadania per al nou POUM de Tarragona

Ciutat capital de territori

El, la millora de la mobilitat i la recuperació dels espais naturals son les demandes principals de la ciutadania de Tarragona per a la redacció del nou(POUM). Així ho han evidenciat els 436 ciutadans que des del passat 8 de novembre han traslladat les seves inquietuds i propostes en algun dels setze tallers organitzats.L'ampliació de l'ha estat el projecte més ben valorat, seguit de la incorporació del tramvia i el desviament de les mercaderies per l'interior. D'altra banda, el bypass est, com a alternativa de desviament de l', ha estat el que ha recollit més valoracions negatives. El consistori preveu l'aprovació inicial del POUM a finals d'any.El regidor de Territori de l'Ajuntament de Tarragona,, ha destacat que el nou POUM serà molt diferent a l'anterior, ja que "han canviat moltes coses" des del 2013, quan va ser aprovat."L'anterior POUM es va redactar a l'empara dels valors nominals de la bombolla immobiliària; era un moment, en què l'urbanisme era una cosa d'experts i la gent no hi participava, les coses es feien en despatxos i els valors de la societat eren uns altres", ha remarcat. El regidor ha celebrat que en l'actualitat el pensament de la ciutadania vagi en concordança amb elsDe fet, a la pregunta "quins son els valors que haurien de caracteritzar Tarragona en el futur", la ciutadania ha manifestat la seva voluntat que la ciutat esdevingui sostenible i vinculada a la natura. També han destacat la connectivitat i cohesió entre el centre i els barris, així com l'accessibilitat i la cultura.Els responsables de l'empresa, encarregada de l'estudi, han organitzat les respostes en quatre grans eixos: ciutat capital de territori, ciutat cohesionada, ciutat en transició verda i ciutat socialment equilibrada.Dins d'aquest eix, el consistori ha posat a debat diferents qüestions al voltant del desviament de mercaderies, així com del conjunt del sistema ferroviari, l'estació de tren o el tramvia.Pel que fa al desviament de les mercaderies per l'interior la resposta ha estat unànime i ningú ha votat en contra. Els tarragonins també volen que es promogui la intermodalitat entre mitjans de transport – tren, tramvia i bus – i que s'alliberi el front de vies.D'altra banda, s'ha valorat positivament la proposta del 'bypass nord' amb la creació d’una estació a Horta Gran que connecti posteriorment amb les vies nord - La Secuita -, però es rebutja el 'bypass est' que preveu la creació de soterrar l’estació a la plaça Imperial i connectar, posteriorment, amb les actuals vies de la costa.En aquest eix es contemplen també les activitats turístiques que caldria limitar i tenir ben regulades. De fet, preguntats sobre el model econòmic d’atracció d’activitats a la ciutat, la població ha destacat fomentar aquelles activitats vinculades a la cultura i a l’oci, així com aquelles amb baix impacte ecològic i innovadores.Pel que fa al patrimoni cultural, el consistori assegura que hi ha consens sobre la necessitat de protegir i conservar el patrimoni alhora que s’aposta per reconèixer camins i rutes patrimonials. En aquesta línia, l’ús cultural d’edificis emblemàtics és també una reivindicació generalitzada.En aquest eix, la ciutadania ha valorat positivament la nova centralitat de l’Horta gran, tot i que s’han recollit demandes de col·lectius ecologistes i altres participants de mantenir aquest espai lliure de construccions. En qualsevol cas, el procés participatiu ha evidenciat la necessitat de fomentar la cohesió entre el centre i els barris de ponent.També es proposa el creixement en altres zones de la ciutat com els sectors de llevant, així com aquells que cohesionin Sant Pere i Sant Pau, l’Arrabassada i el centre. Una part dels participants també aposta per reduir les àrees i centrar-se en la rehabilitació i l’aprofitament d’edificis buits.Des del punt de vista de la sostenibilitat, la ciutadania de Tarragona ha valorat molt positivament l’ampliació de l’Anella Verda, així com la millora de la seva connexió amb zones, com Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador. Els participants del procés també consideren necessària la creació d’un parc agro-urbà a les immediacions de l’Horta Gran. Pel que fa a l’entorn del Riu Francolí, el procés participatiu ha evidenciat una unanimitat en la seva transformació en parc fluvial.En relació al transport, s’ha apostat per ampliar aparcaments dissuasoris, així com per limitar el vehicle privat en determinades zones com la Part Alta. La millora del transport públic municipal és un altre dels punts més assenyalats per la població tarragonina, així com la millora i l'ampliació de les zones de vianants i carrils bici.Finalment, i amb l’objectiu d’aconseguir una ciutat més socialment equilibrada, la ciutadania ha traslladat diversitat de propostes al voltant del foment del comerç de proximitat, la limitació de la restauració i les seves terrasses a la Part Alta, la creació d’espais de joc infantil, una major connexió entre els barris, així com afavorir la igualtat mitjançant la il·luminació urbana i incorporar l’accessibilitat universal en el futur disseny urbà, entre altres.