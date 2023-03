Els treballadors d'ASESA a Tarragona es manifesten per a reclamar una revisió salarial

Un centenar de treballadors d's'han manifestat avui al matí per reclamar a l'empresa queper minimitzar la pèrdua de poder adquisitiu que suposa les pujades de l'dels darrers anys. La manifestació l'ha convocat el Comitè d'Empresa (del Sindicat de Treballadors -) després dels intents d'arribar a un acord.Treballadors i empresa fa més de quatre anys que estan negociant el noui encara no s'ha arribat a cap acord. "L'empresa no està disposada a pagar els endarreriments des del 2019 amb la pujada corresponent de l'IPC de Catalunya, tal com marca el Conveni Col·lectiu. Vist l'estancament de les negociacions, la crispació i desgast emocional dels propis treballadors, el Comitè d'Empresa s'ha vist obligat a convocar una manifestació per a reclamar un Conveni amb el que els treballadors recuperin el poder adquisitiu", comenten en un comunicat.Des de la dècada dels 90 el conveni col·lectiu ASESA (Asfaltos Españoles, SA) ha tingut com a referència per a la revisió salarial l'IPC català. Portaveus del Comitè d'Empresa afirmen que "les treballadores i treballadors d'aquesta empresa portem més de 4 anys amb el salari congelat per la negativa de la empresa de mantenir la clàusula de revisió salarial lligada a l'IPC".Les mateixes fonts argumenten que "les empreses propietàries d'ASESA (Cepsa i Repsol) publiquen grans resultats econòmics el 2022, bones notícies per als de sempre, mentre que les companyes i els companys d'aquesta empresa han de bregar amb la pujada del cost de la vida amb el mateix salari del 2018, els Directius d'aquestes empreses reben pagues extraordinaries". En aquest sentit, diuen, "les treballadores i treballadors d'ASESA estem farts que se'ns tracti amb tan poc respecte i exigim a l'empresa que desbloquegi aquesta situació que tant mal fa a la plantilla i les seves famílies".