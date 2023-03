Detinguts els tres autors de la mort violenta d'un home a Salou el maig del 2022

Col·laboració policial

La policia ha identificat i detingut els tres autors de lad'un home en una zona d'oci deel 9 de maig del 2022. En un comunicat, els Mossos assenyalen que el crim era unaentre grups criminals francesos. Un dels autors ja havia estat detingut el mateix dia i va ser extradit posteriorment a, on compleix presó provisional.Els altres dos, però, havien fugit. Gràcies a la col·laboració policial, les autoritats franceses han identificat els dos autors fugits, que es trobaven a presó provisional a França, un d'ells per un delicte menor i l'altre per una temptativa d'homicidi. Així, leses troben actualment ingressades a presó a l'estat francès a l'espera que se celebri el judici.Els fugits s'han pogut identificar gràcies a les dades obtingudes en la detenció del primer dels presumptes autors així com a les evidències trobades al vehicle abandonat per part dels fugitius, així com també a l'arma del crim.Els fets es remunten al, quan sobre tres quarts d'onze de la nit els tres presumptes autors vancontra un home de nacionalitat francesa al, en una zona d'oci del municipi. La víctima va morir a causa de les lesions. En el mateix lloc dels fets, i mentre els tres presumptes autors fugien, diversos ciutadans van aconseguir retenir un d'ells fins que va arribar una patrulla de lade Salou i el va detenir.En aquest punt, la DIC es va fer càrrec de la investigació. El detingut, que en un primer moment es va identificar amb una documentació sostreta a França, portava una arma de foc que, del resultat de la primera inspecció ocular per part de la policia científica, aparentment no s'havia fet servir en l'agressió mortal. A posteriori, les gestions efectuades amb les autoritats franceses van permetre identificar-lo com un ciutadà de nacionalitat francesa ambEls altres dos presumptes autors, que van fugir de Salou en un vehicle, es van aturar a un establiment de menjar a Tarragona. Allà, les càmeres de seguretat els van enregistrar mentre amagaven sota un contenidor unque haurien fet servir en l'agressió mortal, juntament amb alguna peça de roba que portaven en cometre el fet i d'altres objectes.Mentre els dos autors estaven a l'interior de l'establiment de menjar, un patrulla de Mossos d'Esquadra que es trobava fent recerca dels fugitius, va accedir a l'aparcament d'aquest establiment i va fer una volta per la zona. En veure la patrulla, els dos autors van agafar el seu vehicle i van marxar de manera precipitada abandonant tots els estris que havien amagat. Els investigadors van poder recuperar aquests objectes per relacionar-los amb els autors. Els dos autors van poder continuar el seu recorregut fins a, on van abandonar el vehicle en un camí proper a la frontera. Des d'allà, van creuar cap a França amb un altre vehicle.La investigació policial ha determinat que el mòbil del crim era una revenja entre dos grups criminals francesos rivals. Concretament, els presumptes autors van localitzar la víctima a Salou mentre estava de vacances, s'hi van desplaçar, van cometre el fet delictiu i dos d'ells van tornar a França el mateix dia, mentre que l'altre va ser detingut.Mentre la investigació avançava, el jutge del Jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona va iniciar un procediment mitjançant també laper tal que els fets, tot i que van succeir a Catalunya, es jutgin a França, motiu pel qual el detingut a Salou va ser extradit, i tota la documentació derivada de les actuacions dels Mossos d'Esquadra van ser tramitades a les autoritats judicials franceses.En la identificació i detenció hi han participat agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos de la Regió del Camp de Tarragona en col·laboració amb la Direcció de Cooperació Internacional i de Seguretat francesa (DCIS), la policia local de Salou, i sota el paraigua d'EUROJUST.