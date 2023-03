Un passeig musical fet per adolescents rememora la figura de Picasso per la Part Alta de Tarragona

Posar-se a la pell de Picasso, amb llums i ombres

Una activitat que busca continuïtat

Un passeig musical fet per adolescents ha rememorat aquest dissabte la figura del pintorper lade. Coincidint amb el cinquantè aniversari de la seva mort, 250 alumnes de l'i el Chan estrenat una ruta amb actuacions musicals, teatrals i de dansa per acostar les etapes professionals i vitals de l'artista, interpretat per un alumne deSegons el director del conservatori,, la proposta s'ha teixit a través de la música de l'època de l'artista i la seva trajectòria. Per la directora de l'institut Pons d'Icart,, la iniciativa permet "projectar" la feina dels estudiants en una acció cultural i divulgativa.La plaça de la Font de Tarragona ha estat el punt de partida del passeig musical centrat en Picasso, la primera ruta compartida entre l'institut Pons d'Icart i el Conservatori de Música de Tarragona. A partir d'aquí, els alumnes han liderat una proposta que ha donat a conèixer l'etapa rosa, la blava, la cubista i l'expressionista de l'artista malagueny. Tot plegat, ha coincidit amb la commemoració de l'Any Picasso.Per lligar tots els continguts, s'han fet actuacions que han mesclat diverses disciplines artístiques, com la música, el teatre o la dansa. El fil musical de la iniciativa s'ha basat en els estils que van marcar l'època de Picasso, tal com ha afirmat el director del conservatori tarragoní, Víctor Santapau. "Hem agafat la música que ell representa a cada etapa i a partir d'aquí hem fet aquest collage, teixint un pont entre la música i les arts gràfiques", ha detallat.Tot i que l'activitat ha lluït aquest dissabte, la feina prèvia ha estat intensa per part dels estudiants. Així, han treballat a l'aula altres aspectes relacionats amb la ruta, com ara l'elaboració i disseny de cartellera i díptics per explicar l'activitat. "És una iniciativa docent però també pedagògica i cultural oberta a la ciutat. Per a l'alumnat és el millor premi, la realització de tota la feina i mostrar-la a la ciutadania", ha subratllat Àngels Adell, directora de l'institut.Un jove Pablo Picasso interpretat per l'alumne de segon de batxillerat Guillermo Pedrosa ha estat l'encarregat de guiar al públic pel recorregut preparat per la Part Alta de Tarragona. Pedrosa ha assegurat que posar-se a la pell de l'artista representa "un repte fort" i ha remarcat la importància de no només donar a conèixer la seva obra, sinó també la seva faceta personal, incloent-hi la "part fosca". "És molt important mostrar no només la part pictòrica, sinó també la personal, perquè no va ser la millor de totes. És una responsabilitat molt gran, però crec que ho podré fer força bé", ha assenyalat Pedrosa just abans d'iniciar el passeig.Tot i que la relació entre l'institut Pons d'Icart i el Conservatori de Música de Tarragona és estreta, aquesta ha estat la primera vegada que han unit esforços per organitzar un passeig musical al carrer i dirigit a tots els públics a la ciutat de Tarragona. La voluntat dels dos centres és que el projecte tingui continuïtat l'any vinent, tot i que el fil conductor encara és una incògnita.