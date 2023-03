Presenten el projecte executiu perquè l'antiga caserna de l'Espluga de Francolí aculli habitatges socials

L'ha presentat aquest divendres el projecte executiu de reforma de l'antiga caserna de laper tal d'acollir habitatges de lloguer social. Dels nou pisos actuals, es passarà a set de lloguer social i quatre cohabitatges per a joves.Amb aquesta iniciativa, el consistori espera fomentar l'. La rehabilitació també pretén habilitar la part baixa de l'edifici per a un ús públic i canviar el conjunt d'instal·lacions d'enllumenat, aigua i climatització per ser energèticament eficient. El pressupost del projecte és dei lan'ha subvencionat la meitat.L'Ajuntament preveu aprovar el projecte executiu durant el plenari municipal del pròxim mes d'abril i que les obres puguin licitar-se durant la tardor d'enguany. L'objectiu és que els habitatges estiguin a disposició de les famílies a finals del 2024.