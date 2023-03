Reus i Vila-seca reivindiquen que l'estació intermodal de Tarragona connecti el territori

A informació pública a finals d'any

L'han reivindicat aquest divendres l'de Tarragona com una infraestructura que "connecti el territori" a través de, tramvia i l'Alta Velocitat. Així ho han apuntat la regidora reusencai l'alcalde vila-secà, en la presentació per part de la ministra de Transport Raquel Sánchez dels avenços de l'estació.Està previst que a finals d'enguany es passin a informació pública la redacció del projecte. Sánchez s'ha compromès que les obres s'iniciïn el 2026 amb una inversió superior als 30 milions d'euros. La ministra ha afirmat que compten amb el consens del territori pel que fa a la ubicació de l'estació, la qual s'espera que rebi 1,8 milions de passatgers l'any.La ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha visitat aquest divendres la subdelegació del govern espanyol a Tarragona per reafirmar l'avenç del projecte de l'estació intermodal que s'ubicarà als termes municipals de Vila-seca i Reus. En una reunió prèvia amb diverses autoritats de la zona, Sánchez ha destacat que la infraestructura suposarà "una millora substancial de la mobilitat més sostenible".L'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, s'ha mostrat "satisfet" amb l'avenç dels treballs d'aquesta infraestructura on coincidiran els serveis de Rodalies, Alta Velocitat i el futur TramCamp. Per la seva part, la regidora d'Economia de Reus, Teresa Pallarès, ha insistit que es tracta d'una reivindicació històrica per fer "viable l'activitat empresarial i de serveis a tots els municipis que volem ser motor d'aquesta àrea metropolitana".La previsió és que el projecte es passi a informació pública a finals d'aquest any i es comencin a redactar la resta de projectes vinculats a l'obra. Pel que fa als treballs, Sánchez s'ha compromès que comencin el 2026 amb un termini d'execució d'entre 18 i 24 mesos. De moment, s'ha plantejat l'aspecte que tindrà la infraestructura i la ubicació exacta de l'estació, que comptarà amb quatre vies ferroviàries i dues andanes.Pel que fa a l'anàlisi de demanda, el nombre d'usuaris que es preveu que utilitzin aquestes instal·lacions s'ha incrementat respecte les primeres estimacions. Segons el secretari general d'Infraestructures, Xavier Flores, aquest augment s'explica perquè els primers estudis de previsions "eren molt conservadors".