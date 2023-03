Recuperen en 24 hores una màquina retroexcavadora robada al Port de Tarragona

Guàrdia Civil i Gendarmeria francesa han col·laborat per recuperar unavalorada en unsque havia estat sostreta de l'interior del. La investigació ha estat desenvolupada per agents de la Guàrdia Civil de Policia Judicial i de la Secció Fiscal i de Fronteres del Port de Tarragona en coordinació amb agents de la Section de Recherches de Pau de la Gendarmeria Nacional Francesa.La sostracció de la retroexcavadora de l'interior del Port de Tarragona va ser denunciada davant dels Mossos d'Esquadra el 16 de març. Les indagacions policials van permetre esbrinar, d'una banda, que en el presumpte robatori hi hauria participat una persona treballadora en una de les múltiples empreses del Port i que disposava de l'accés oportú a la instal·lació i, d'altra banda, que una vegada van aconseguir treure la retroexcavadora del Port de Tarragona, aquesta havia pogut viatjar fins a França.D'aquesta manera, es va poder arribar fins on es trobava la retroexcavadora el dia 18 de març. La màquina va ser transportada de tornada fins a Tarragona, on ha quedat a disposició de l'Autoritat judicial, en poder del seu propietari legítim. A més, s'ha detingut una persona a Tarragona per la presumpta vinculació amb el robatori.